„Wir wollen 2020 mit einem eigenen Bürgermeisterkandidaten in die Kommunalwahl gehen. Und wir haben einen ausgesuchten Verwaltungsprofi im Blick, der parteilos ist und gerne für uns antreten würde“, erklärt der Fraktionsvorsitzende im DZ-Gespräch. Bevor der Parteivorstand seinen Favoriten benennt, will er jedoch auf dem nächsten Ortsparteitag zunächst die Parteimitglieder ermuntern, eigene Vorschläge zu machen.

Natürlich bleibt auch das Thema Schule oben auf der Agenda der Dülmener FDP. Bereits vor einem Jahr hatten die Dülmener Liberalen einen Fragenkatalog mit eigenen Wünschen an die FDP-Landtagsabgeordnete Franziska Müller-Rech überreicht. „Im März werden wir nach Düsseldorf reisen und fragen, wie die Landesregierung zu unserem Positionspapier steht“, kündigt Wohlgemuth an. Die Hauptforderung der FDP lautet: „Lasst das Schulsystem so, wie es ist, es funktioniert gut in Dülmen.“ Insofern werde man sich gegen die von der SPD ins Spiel gebrachte Gesamtschule wehren. „Schon, weil niemand will, dass eines der Gymnasien sich aus Dülmen verabschiedet.“

