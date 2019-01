Kälte kostet Reichweite

So sollte das E-Bike bei den winterlichen Temperaturen nicht nächtelang draußen oder in unbeheizten Garagen stehen. „Auf Dauer wäre das für die Leistung des Akku fatal“, sagt Günter Strätker vom gleichnamigen Zweirad-Geschäft aus Buldern.

So sollten die Akku bei einer Temperatur von 15 bis 25 Grad gelagert werden. Bei den eisigen Temperaturen sind sie durchaus nutzbar. „Man kann auch bei Minus fünf Grad fahren“, so Strätker. Allerdings müsse man sich auf einen Verlust an Reichweite von rund 25 Prozent einstellen. „Die chemischen Prozesse im Akku kommen bei den kalten Temperaturen nicht so in Gang“, erklärt Strätker. Hier können Neopren-Überzüge helfen. Sie sorgen dafür, dass der Reichweitenverlust verkleinert wird.

Gerade ältere Menschen sind mit E-Mobilen unterwegs. Auch hier muss bei den aktuellen Temperaturen mit Reichweitenverlust gerechnet werden.

