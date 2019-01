So ist dann auch am Mittwoch eine Polizeikontrolle für einen 49 Jahre alten Mann aus Nottuln ziemlich dumm gelaufen. Er wurde an der Weseler Straße in Buldern angehalten, eigentlich wollten die Polizisten ihn nur auf seinen abgelaufenen TÜV hinweisen. Vor Ort konnte der Nottulner sich lediglich mit einem Personalausweis ausweisen und gab an, keine weiteren Dokumente mitzuführen. Während der Kontrolle des Ausweises berichtete er dann, dass das Auto geklaut sei. Das bestätigte dann eine eingehende Kontrolle im Anschluss: Der Mann hatte den Pkw im vergangenen Jahr beim Besuch eines Autohauses in Münster gestohlen. Hierbei nutzte er die Gelegenheit aus, dass die Schlüssel zum Fahrzeug „herumlagen“, berichtet die Polizei. Später stahl der Nottulner Kennzeichen in Recklinghausen und montierte die an den geklauten Wagen. So ausgestattet fuhr er in den vergangenen Monaten mit dem Auto von seiner Wohnung zur Arbeitsstelle. Weiterhin wurde dem Mann bereits vor einigen Jahren seine Fahrerlaubnis entzogen. Nun muss er sich dem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahrzeugdiebstahl und Kennzeichendiebstahl stellen.