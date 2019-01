Die zentrale Frage der Studie lautete auch 2018: „Warum kommen Besucher im digitalen Zeitalter noch in die Innenstadt und welche Aspekte sind ihnen dabei besonders wichtig?“

Die Untersuchung zeigt: Städte, die bei den Einzelfaktoren Ambiente und Einzelhandelsangebot nicht punkten können, verlieren auch maßgeblich an Gesamtattraktivität. „Es zeigt sich beispielsweise, dass Events gerade für kleinere Städte ein Hebel zur Erhöhung der Besuchsfrequenz sind“, erklärt Sondermann.

„Ich denke, Untätigkeit kann man Dülmen ja im Eventbereich nun wirklich nicht vorwerfen“, kommentiert Tim Weyer von Dülmen Marketing dieses Ergebnis. Nicht nur der soeben zu Ende gegangene Dülmener Winter sei ein großer Erfolg gewesen. „Auch mit dem neuen Spezialitätenmarkt wollen wir die Erlebnisqualität in der Innenstadt noch einmal deutlich steigern“, versichert Weyer. Auch bei der Parksituation, welche in der Kölner Studie ebenfalls untersucht wird, entwickelt sich Dülmen aus Weyers Sicht positiv: „Der neue Parkplatz in der Nonnengasse wird sehr gut angenommen.“ Und auch in der Tiefgarage des Stadtquartiers nehme die Akzeptanz langsam zu. „Es soll beim Dülmener Winter sogar Tage gegeben haben, an denen dort keine Parkplätze mehr zu finden waren.“

Natürlich könne niemand vorhersagen, wie sich der Dülmener Einzelhandel in den kommenden zehn Jahren entwickle. „Aber in Dülmen arbeiten alle Akteure gemeinsam sehr engagiert an einer vitalen Innenstadt“, unterstreicht Weyer.

