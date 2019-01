Dementsprechend groß war die Abordnung des IDU-Vorstandes rund um den Vorsitzenden Klaus Göckener, die am Dienstagmittag das Autohaus besuchte und gratulierte. Neben einem Blumenstrauß mit einer 100 gab es auch die wichtigsten Informationen rund um die IDU für Dietmar Storm, Geschäftsführer der Automobile Köpper GmbH, der extra aus Dorsten gekommen war. Zudem gab es die Einladung zum Neujahrsempfang der IDU, bei dem am kommenden Sonntag, 27. Januar, auch der Unternehmer des Jahres gekürt wird.

„Wir sind auch in Dorsten engagiert und werden uns nach Möglichkeit einbringen“, so Storm. Auch in Dorsten sei man in einem Unternehmer-Zusammenschluss aktiv. Mit der Übernahme des Dülmener Autohauses von Vovis habe man den „ersten Schritt außerhalb von Dorsten gewagt.“

