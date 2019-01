Ralf Brinkschulte führt Kolping an

Buldern. Das Pfarrheim in Buldern war am Sonntagmorgen gut gefüllt. Die Kolpingfamilie Buldern hatte zur Mitgliederversammlung geladen. An diesem Morgen standen Wahlen an, die eine neue Ära einleiten: Nach 35 Jahren trat Helmut Tissen nicht erneut als Vorsitzender an. Als erster Vorsitzender begrüßte er zu Beginn noch die Anwesenden, doch als „Bruder Helmut“ ging er später heim.

Von Barbara Wübbelt