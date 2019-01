Noch immer muss Regina Draper lachen, wenn sie an diese Episode denkt. Damals war die US-Amerikanerin beim Deutsch-Niederländischen Korps in Münster stationiert und wohnte für drei Jahre in Buldern. Gerne erinnert sie sich an diese Zeit zurück, begeistert war sie auch von der Nachbarschaft dort. Nie riss der Kontakt zu Maria und Frank Eggenkemper ab - weshalb die Stadtkapelle Dülmen auch die naheliegende Wahl war, als Draper jetzt nach einer deutschen Musikgruppe für ein Festival suchte.

Vom 4. bis 8. April fährt daher eine 20-köpfige Abordnung der Stadtkapelle nach Phoenix. 18 Musiker sowie Theresa und Frank Eggenkemper reisen in die USA. „Das ist unsere erste große Auslandsreise“, berichtet die Vorsitzende. „Und ich hoffe, es ist nicht die letzte“, ergänzt Draper sofort. Leider seien Anfang April keine Ferien, nicht alle konnten sich freinehmen, bedauert Eggenkemper. „Aber wir sind auf jeden Fall spielfähig“, alle Stimmen seien gut vertreten. Auch Dirigent Gustl Wessels fährt mit.

