Dem Eigentümer des Betriebes war am Donnerstagvormittag eine Beschädigung am Schloss des Hoftores aufgefallen. Dann entdeckte er, dass auch das Schloss eines Containers, der als Reifenlager dient, geknackt war. Im Container fehlten 20 Sommerreifensätze. Ob noch mehr gestohlen wurde, ist noch nicht abschließend geklärt. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.