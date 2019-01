Ein historisches Monument, das die SPD der Nachwelt erhalten möchte (DZ berichtete). Die Gelegenheit scheint günstig: Die Stadt hat das Areal inklusive der benachbarten Bundeswehrkaserne jüngst erworben. Allerdings für einen ganz anderen Zweck: Für die zahlreichen Bauprojekte in Dülmen müssen ökologische Ausgleichsmaßnahmen getroffen werden. Und genau das will die Verwaltung auf dem rund 17 Hektar großen Militärgelände tun. Etwa zehn Prozent davon waren einst in US-amerikanischer Hand. Die Wirtschaftsförderung hält ein ökologisches Biotop bislang mit einer öffentlich zugänglichen Gedenkstätte für unvereinbar. Doch die SPD sieht das anders.

Tatsächlich scheint die Bereitschaft, die US-Anlagen nicht einfach Mutter Natur zu überlassen, zu wachsen. „Uns liegt ein Antrag aus der Politik vor und wir werden auch eine gute Lösung finden“, erklärte Bürgermeisterin Lisa Stremlau nebenbei auf der Ausstellungseröffnung von „X-Orte“. Ein solcher X-Ort ist nämlich auch das US-Militärlager Visbeck. Wie eine Lösung aussehen könnte, daran arbeitet die Verwaltung noch.

