Merfelder füllen Wunschzettel aus

In drei Wokshops zu den Themen „Alt werden in Merfeld“, „Familienfreundliches Merfeld“ und „Dorfentwicklung“ konnten die Merfelder alles vorbringen, was ihnen auf der Seele liegt. Schnell kristallisierte sich heraus: Es braucht mehr Wohnraum in Merfeld, und zwar sowohl für junge Familien, als auch für Alleinstehende, die sich vielleicht im Alter wieder kleiner setzen wollen.

Viele Diskutanten wünschen sich eine Verbesserung der Parksituation. Insbesondere bei großen Festen rund um die Kirche könne man sein Auto kaum angemessen abstellen.

