Hintergründig und makaber

Unaufgeregt nahm Gomringer dann an ihrem Lesetisch Platz, plauderte über ihre Anreise, ihr Hotel in Dülmen und über Gott und die Welt, um dann in einer wunderbaren Weise und voller Leidenschaft Lyrik in ihre Geschichten aus dem Leben einzustreuen. Lyrik werde seit dem Barock totgesagt, so Gomringer, doch sei sie so lebendig wie nie. Dieses kann mit Fug und Recht ein Vertreter dieses Genres behaupten, der es so leidenschaftlich vertritt, wie eben Gomringer.

Im wahrsten Sinne des Wortes verkörperte sie die von ihr so geliebte Lyrik, die schon in ihrem Elternhaus die Wände zierte. Mit Stimme, Gestik und Mimik, unterstützt durch Illustrationen, vermittelte und interpretierte sie die Texte mal lesend, mal singend, mal spielend oder auch einfach nur schweigend - mit Witz und bitterer Ironie,

Als Warm-up las Gomringer fünf ihrer „Texte in natürlicher Umgebung“, die sie in einem bildlichen Zusammenhang inszeniert. So in ihrer Heimat Bamberg, wo sie als Direktorin des Internationalen Künstlerhauses Villa Concordia das Privileg hat, in einem Schloss zu leben.

Die Rotwelschen Zinken am historischen Hauseingang verheißen Gästen seit Jahrhunderten eine gute Gastgeberin. Was würde das fahrende Volk wohl heute in das Gemäuer meißeln? Die Antwort hängt als aktuelle Fassung im Entree des Schlosses: „Kommt nicht rein, bleib draußen, das Hund beißt …“.

Kern der Lesung war die zwischen 2012 und 2017 entstandene Trilogie zu den Themen Monster, Morbus und Moden.

