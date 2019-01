Fahrradhändler schlagen Alarm

Bislang gab es keine Diskussion in der Lokalpolitik, die Einleitung zur Änderung des Flächennutzungsplanes wurde einstimmig beschlossen. Die ortsansässigen Fahrradhändler sehen sich hingegen jetzt schon von den Plänen in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht.

„Ich habe analysieren lassen, wie die Kaufkraft in Dülmen ist, und ob sich eine Investition am Telgenkamp für uns rechnet“, berichtet Rüdiger Seidel vom gleichnamigen Fahrradgeschäft. Der neue Nachbar würde natürlich völlig andere Voraussetzungen schaffen.

„Dülmen braucht doch kein zusätzliches Fahrradgeschäft. Was wir brauchen, wäre eher ein Elektro-Händler, der braune und weiße Ware anbietet.“ Schließlich habe sich Langenkämper gerade erst aus der Stadtmitte verabschiedet.

Mehr zum Thema bringt die Dülmener Zeitung am Donnerstag in Printausgabe und E-Paper.