„Karneval für alle Dülmener“

Nun gehen die Karnevalisten neue Wege. „Ab sofort werden die Nieströter ein Jahr die Prunksitzung organisieren, im anderen Jahr sind dann Kolping und Sängerbund an der Reihe“, berichtet Hendrik Wirth von den Nieströtern.

Gefeiert wird in diesem Jahr am Samstag, 23. Februar, im Kolpinghaus. Einlass ist ab 19 Uhr. Die Prunksitzung beginnt um 20.11 Uhr und das Programm geht bis circa 23.30 Uhr. Danach folgt eine Karnevalsparty mit Motion Livemusik.

„Wir wollen aber nicht nur unsere Mitglieder bespaßen, sondern Karneval für ganz Dülmen machen“, erklärt Wirth. „Alle, die in Dülmen Karneval feiern wollen, sind eingeladen“, hoffen die Veranstalter auf ein breites Interesse.

