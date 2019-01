Medizinische Tipps aus erster Hand

Los geht es am Dienstag, 12. Februar, um 19 Uhr mit dem Thema Krampfadern mit Dr. med. Karl Schrameyer, Oberarzt der Chirurgischen Kliniken I. Er wird im Forum der Alten Sparkasse darüber sprechen, wie man Krampfadern erkennen kann, wann eine ärztliche Therapie angemessen erscheint, und was man selbst dagegen machen kann, um das Fortschreiten der erschlafften Venenklappen zu verlangsamen. „Jeder sechste Mann und jede fünfte Frau ist von dieser Erkrankung betroffen“, erklärt Schrameyer im Pressegespräch.

Am Donnerstag, 11. April, lädt Oberarzt Martin Bökamp um 19 Uhr in die FBS Dülmen, Kirchgasse 2, ein. Sein Thema: „Zuckerkrankheit im Selbstmanagement - Neue Wege der Behandlung“. In den letzten acht Jahren habe es erhebliche technische Innovationen gegeben, die eine kontinuierliche Blutzuckermessung über mehrere Tage hinweg ermöglichen. „Aber diese neue Technik muss durch den Patienten auch beherrscht werden“, erklärt Bökamp. Er selbst lege sich die Sonde, die den Gewebezucker misst, und er selbst müsse die Insulingabe auf die Messwerte abstimmen. „Ich kann mir vorstellen, dass die neuen Messtechniken in der Zukunft auch im Pflegebereich eingeführt werden könnten.“

Einen Klassiker bespricht Dr. med Cordula Ullrich am Dienstag, 2. Juli, um 19 Uhr im Forum der Alten Sparkasse, Münsterstraße 29. „Kopfschmerz ist nicht gleich Kopfschmerz“ beschäftigt sich mit den rund 200 bekannten Ursachen für Kopfschmerzen und der möglichen Therapie dagegen. Die Referentin gibt einen Überblick über die häufigsten Arten und ihre typischen Symptome.

Die Schilddrüse ist das letzte Kapitel des diesjährigen Gesundheitsforums, das Dr. Christine Aschoff am Donnerstag, 14. November, um 19 Uhr im Vortragsraum der Christophorus-Kliniken aufschlägt. Neben Symptomen, Diagnose und Therapie liegt der Schwerpunkt auf der Frage, wann eine Operation notwendig erscheint, und wie dem Patienten hierdurch geholfen werden kann. Gerade bei Problemen mit der Schilddrüse können sehr unspezifische Symptome wie Müdigkeit oder Ängste auftreten.

Alle Vorträge sind für Besucher kostenlos, Anmeldung ist nicht erforderlich.