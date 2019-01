Wechsel an der Spitze der Kolpingsfamilie Buldern steht bevor

Buldern. Bisher hat Helmut Tissen als Vorsitzender immer eine Art Fahrplan für die Generalversammlungen der Kolpingsfamilie Buldern vorbereitet. So auch in diesem Jahr. Mit einem Unterschied: Diesmal reicht der Fahrplan nur bis zum Tagesordnungspunkt Wahlen. Genauer: bis zur Wahl des Vorsitzenden. Denn nach 19 Jahren im Amt tritt Tissen nicht erneut wieder an.