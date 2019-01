Wohnungen statt Wirtshaus

Neues Bauprojekt am Hülsenweg

Dülmen. Nach dem Abriss des alten Landgasthauses Strietholt planen Thomas Wardemann, der das Grundstück gekauft hat, und sein Partner, Diplom-Bauingenieur René Lange, dort eine Wohnbebauung mit sechs Einheiten. „Wir haben für die Fläche neu geplant und wollen eine Bebauung, die sich schön an die Umgebung anpasst“, so Lange. „Wir wollen die Ecke neu beleben, aber die Fläche auch nicht überfrachten. Wir wollen, dass auch die Nachbarn zufrieden sind und sich die Bebauung an die Umgebung anpasst.“