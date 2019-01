„Seit ich acht Jahre alt bin, begeistere ich mich leidenschaftlich für Pferde. Und unsere beiden Töchter, vier und zehn Jahre alt, teilen meine Leidenschaft.“ Anders als Sohn und Ehemann, die dem Reiten das Fußballspielen vorziehen.

Da Seidler genau weiß, welch harte Arbeit Schulpferde leisten müssen, und sie im Reitverein Dülmen derzeit auch ein Schulpferd reitet, hat sie beschlossen: „Ich möchte mich an jedem ersten Donnerstag im Monat um Schulpferde in den Vereinen kümmern.“

Angenommen hat das kostenlose Angebot der Tier-Heilpraktikerin bereits der Reitverein in Lüdinghausen. „Ich habe hier in klirrender Kälte vier Stunden lang zwei Pferde betreuen dürfen.“ Los geht es damit, Verspannungen in der Muskulatur zu entdecken und per Massage zu lösen. „Und anschließend gibt es noch eine Akupunktur oder eine Akupressur.“

Schulpferde, so Seidler, seien aufgrund der vielen Reiter, die sich auf dem Rücken der Tiere noch nicht so professionell bewegen können, besonders belastet. „Und da ich weiß, dass sie oft nicht so individuell betreut werden können, wie Privatpferde, will ich mich gern um sie kümmern.“

Vereine, die Schulpferde von ihr betreuen lassen möchten, dürfen sie unter Tel. 0173/2992977 anrufen. Für private Pferdehalter gilt das Angebot nicht.

