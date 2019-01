Von der Praxis zum Hautzentrum

Dülmen. Was 1993 mit einer Hautarztpraxis mit vier medizinischen Fachangestellten begann, hat sich in 25 Jahren zu einem Hautzentrum mit rund 40 Angestellten entwickelt. Und so konnte Dr. Joachim Bockhorst sein 25-jähriges Praxis-Jubiläum in einem großen Mitarbeiterkreis feiern. Mit Antje Wiesmann gehört eine weitere „Gründungs-Mitarbeitern“ noch heute zum Team.

Von Dülmener Zeitung