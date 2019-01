Die Köpper-Automobilgruppe betreibt in Dorsten bereits drei Autohäuser und hat jetzt in Dülmen das erste Haus außerhalb des Stammsitzes erworben. „Wir wollen und müssen in der Region weiter wachsen, um unsere Leistungsfähigkeit und die Vorteile für unsere Kunden weiter zu erhöhen“, setzt Hörsken auf Synergieeffekte.

Teamleiter in Dülmen bleibt wie bisher Tim Claespeter, der schon zu Vovis-Zeiten seit 2014 in gleicher Funktion auf dem Quellberg tätig war. „Unter seiner Leitung hat der Standort Dülmen einen positiven Verlauf genommen“, so Geschäftsführerin Christiane Gaude von der Agravis-Tochter Vovis. Der Verkauf der Automobilsparte sei eine unternehmerische Entscheidung der Agravis gewesen, die sich in Zukunft nur noch auf ihr Kerngeschäft konzentrieren will. „Insofern sind wir froh, dass wir mit der Köpper-Automobilgruppe und damit einem kompetenten Unternehmen zum Abschluss gekommen sind.“ 55 Jahre wurden bei Vovis Fahrzeuge an den Standorten Münster, Steinfurt, Hamm und Dülmen verkauft, die übrigen drei Häuser wurden bereits im vergangenen Jahr an neue Eigentümer übergeben.

Mehr zum Thema in der Mittwochsausgabe der DZ und im E-Paper.