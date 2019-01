Zuvor hatten in der heiligen Messe in der Kirche die 80 Sternsinger aus Buldern mit ihrem Einzug einen Glanzpunkt gesetzt. Und auch beim Neujahrsempfang sammelte eine kleine Abordnung noch einmal Geld für die Partnergemeinde Vitorino Freire. Fast 420 Euro kamen auf diese Weise zusammen, konnte Bernhard Lammers, Vorsitzender der Ortsgemeinschaft ein tolles Ergebnis verkünden.

Lammers eröffnete das gesellige Beisammensein, begrüßte die zahlreichen Ehrengäste, darunter Vertreter aus Wirtschaft, der Banken, das Handels und des gesellschaftlichen Lebens.

Ein besonderer Gruß ging an die zahlreichen Ehrenamtlichen, die mit ihrem Einsatz dazu beitragen, dass Traditionsveranstaltungen wie das Maibaumaufstellen oder der Weihnachtsmarkt stattfinden können oder die für ein lebendiges Vereinsleben sorgen. Sie trügen wesentlich dazu bei, dass Buldern so liebens- und lebenswert sei, so Lammers.

Gedanken zu 70 Jahren Grundgesetz für die BRD formulierte Dr. Dieter Potente. In seinem Vortrag gelang es dem Festredner, das anspruchsvolle Thema auf kurzweilige Art darzustellen, sodass es langen Applaus zum Schluss gab. Potente hatte kleine Ausgaben des Grundgesetzes mitgebracht, die unter den Anwesenden verteilt wurden und auf großes Interesse stießen.

Zu den schwungvollen Klängen der Pumpernickels klang der offizielle Teil des Neujahresempfangs aus.

Neujahrsempfang in Buldern 2019 1/18 Foto: Claudia Marcy

Ausführliche Berichterstattung in der Montagsausgabe der DZ (Print und E-Paper).