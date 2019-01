„Ausbau der B67n ist voll im Plan“

Dülmen. Bereits seit August 2018 entsteht zwischen Dülmen und Coesfeld, an der B474 in Welte, ein gigantisches Brückenbauwerk. Das dauert einigen aufmerksamen Beobachtern inzwischen so lange, dass sie bereits vermuten, die Bautätigkeit sei hier gänzlich eingeschlafen. Und so schießen schon Gerüchte ins Kraut, dass die Bauunternehmen wohl nicht bezahlt worden seien, oder dass möglicherweise doch noch eine Klage gegen den in der Region lang ersehnten Lückenschluss der B67n zwischen Dülmen und Reken anhängig wäre.

Von Markus Michalak