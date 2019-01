Dülmen. Nachdem er in den Medien davon erfahren hatten, dass nach vier Männern gefahndet wird, die in der Silvesternacht einen 27-jährigen Dülmener am Charleville-Mézières-Platz getreten und verletzt haben (DZ berichtete), meldete sich am Donnerstag ein 24-jähriger Dülmener bei der Polizei.

Von Markus Michalak