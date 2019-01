Verletzter bei Glatteis-Unfall

Dülmen. Zwei Glatteisunfälle meldete die Polizei. Verletzt wurde ein Pkw-Fahrer in der Nacht zum Freitag. Um 1.21 Uhr wurden die Löschzüge Dülmen-Mitte und Rorup der Feuerwehr sowie die hauptamtliche Wache zu einem Verkehrsunfall auf der L 580 zwischen Dülmen und Rorup gerufen. Gemeldet wurde ein auf dem Dach liegender Pkw in einem Graben, mit einer einklemmten und verletzten Person. Wie die Polizei meldet, war die Person bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit worden. Der Verletzte iwurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Im Bereich der Einsatzstelle herrschte starke Straßenglätte, sodass die Einsatzkräfte mit Salz abstreuen mussten, damit sie sicher arbeiten konnten. Die Feuerwehr Dülmen war in der Nacht mit sechs Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften im Einsatz.

Von Dülmener Zeitung