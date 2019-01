Dülmen (mm). Wie berichtet, wurde die 86-jährige Dülmenerin, die nach wie vor in dringendem Verdacht steht am ersten Weihnachtsfeiertag ihren gleichaltrigen Ehemann getötet zu haben, in einem besonders gesicherten psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Bislang befand sich die Beschuldigte in der psychiatrischen Klinik am Schlossgarten in Dülmen.

Von Markus Michalak