Dülmener sind heiß auf Eis

Bis zum Donnerstag waren 13.500 Eisläufer auf der Eisbahn unterwegs. An der Hütte wurden bisher 6.000 Schlittschuhpaare und 1500 Lauflernhilfen verliehen. Besonders anziehend war die Eisfläche auch für Schulen, denn über 70 Schulklassen haben die Eisbahn gemietet. Gut angenommen wurde von den Eislauffans die Schlittschuhschleifmaschine. „Da hat sich die Anschaffung ganz sicher gelohnt“, freut sich Weyer. Auch die Lattl-Stadtmeisterschaften seien von den Besuchern des Dülmener Winters gut angenommen worden. „Gelobt wurde von den Gästen besonders das neue Traversensystem und hier stieß die Beleuchtung auf positive Resonanz.“

Bevor am Sonntagabend das Abtauen beginnt, wird auf dem Eis noch einiges geboten. So lädt am Samstag, 5. Januar, ab 19 Uhr die IDU ein: Bei Livemusik von der Band Jest wird eine Lichtshow für Stimmung sorgen. Gleichzeitig ist ab 19 Uhr bei einmaliger Zahlung bis 22 Uhr das Eislaufen möglich. Am Sonntag, 6. Januar, wird ab 15.30 Uhr Glengar mit Irish Folk den Endspurt auf der Eisbahn begleiten. Diese ist am Sonntag noch einmal bis 22 Uhr zum Eislaufen freigegeben. Neben der Eisbahn stehen auch die kulinarischen Angebote weiterhin zur Verfügung, und der Reibekuchenstand der Kolpingfamilie ist noch einmal für drei Tage geöffnet.

