Vor etwa eineinhalb Jahren entdeckte er dann im Wendland für sich eine ganz neuartige Art der Sauna: „Es war ein schlichtes Holzfass, das Platz für zehn Leute bietet. Und das bei Bedarf auch rasch überall hin transportiert werden kann.“

Eine Idee, die den Bulderner so faszinierte, dass er beschloss: „So etwas will ich auch nach Dülmen holen.“ Rund 7000 Euro braucht Reckel für die Anschaffung einer solchen Holz-Sauna, ein Transporter mit Anhängerkupplung ist bereits vorhanden. „Ich versuche, per Crowdfunding 3000 Euro einzusammeln. Wenn ich die zusammenbekomme, dann schaffe ich mir so ein Fass inklusive Anhänger an.“ Das kann dann überall in der näheren Umgebung zum Einsatz kommen.

So kann man sich für seine Party das rollende Holzfass kommen lassen, fürs Betriebsfest oder einfach für einen schönen Familientag. Wer einen Betrag zur Finanzierung leistet, wird übrigens nicht am späteren Unternehmen beteiligt. Aber das Geld ist auch nicht einfach weg. Stattdessen kann sich jeder Geldgeber auf der Crowdfunding-Seite eine exklusive Dienstleistung buchen. Zum Beispiel einen Saunatag inklusive Holz für vier Stunden zum Preis von 100 Euro. „Das sind gerade 20 Euro pro Person, wenn nur fünf Leute mitmachen“, rechnet Reckel vor.

