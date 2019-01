Silvesterkonzert zum Mitsingen

Bereits zum 22. Mal hatte der Förderverein für Kunst und Kultur am letzten Abend des Jahres zum Silvesterkonzert eingeladen. Nach 2016 gastierte erneut das Kölner Kammerorchester in der Aula des Schulzentrums. „Sie haben vor zwei Jahren das Orchester so freundlich aufgenommen und gefeiert, dass die Kölner gesagt haben: Nach Dülmen kommen wir gerne wieder, auch wenn wir dafür einen Teil der Silvesternacht opfern müssen“, berichtete Dr. Wolfgang Werner, Vorsitzender des Fördervereins. Daneben konnte er die mehrfach ausgezeichnete Solistin Sabine Grofmeier begrüßen, die zugleich die Moderation des Abends übernahm.

Der startete mit einer Streicherserenade von Edward Elgar, bevor Mozarts einziges Konzert für die Klarinette, gleichzeitig sein letztes Solokonzert, so berichtete Grofmeier, auf dem Programm stand. „Das ist in der heiteren Grundtonart A-Dur geschrieben“, trotzdem seien Trauer und Schmerz schon spürbar. Und das vor allem im zweiten Satz, der schon oftmals für die Untermalung von rührenden Filmszenen benutzt wurde. Auch Kammerorchester und Solistin wussten in Dülmen mit ihrem harmonischen Zusammenspiel zu überzeugen. Erst nach langem Applaus ging es in die Pause, in der der Förderverein zum (vorzeitigen) Anstoßen auf den Jahreswechsel einlud.

