Dülmen. Ein Feuer in einem leerstehenden Ladenlokal an der Tiberstraße sorgte für den ersten Einsatz 2019 der Feuerwehr Dülmen. Unbekannte hatten ein Loch in die Fensterfront geschlagen und einen Böller in den Laden geworfen, der Teile der Einrichtung in Brand setzte, so die Polizei.

Von Kristina Kerstan