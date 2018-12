Bislang kein Hinweis auf Tatmotiv

Dülmen. Am Donnerstag wurde die 86-jährige Dülmenerin, die ihren Ehemann am ersten Weihnachtstag erschlagen haben soll (DZ berichtete), zum Tathergang vernommen. Angaben zur Sache konnte sie laut Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt nicht machen. „Die Frau bestreitet die Tat und gibt an, dass sie sich an nichts erinnern kann, was mit dem Tod ihres Mannes in Zusammenhang steht.“ Daher könne auch über ein Tatmotiv nichts gesagt werden. Auch die Frage nach der Tatwaffe ist offen. Der Mann könnte durch Fausthiebe und Fußtritte getötet worden sein.

Von Markus Michalak