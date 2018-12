Motorbrand sorgt für Stau

Dülmen. Zu einem Pkw-Brand musste die Feuerwehr am Donnerstagvormittag auf die Autobahn ausrücken. Um 9.04 Uhr war auf der A43 in Fahrtrichtung Münster der Brand im Motorraum eines Mercedes gemeldet worden. Der Fahrer hatte sich noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten können und blieb unverletzt. Während der Löscharbeiten hatte sich auf der Autobahn ein Stau in Richtung Münster gebildet. Nach rund einer Stunde war der Einsatz für den Löschzug Dülmen-Mitte und die hauptamtliche Wache beendet.

Von Dülmener Zeitung