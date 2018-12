Evakuierung traf Wirte im Hauptgeschäft

Bislang, so Polizeisprecher Rolf Werenbeck-Ueding, habe es noch keine Hinweise aus der Bevölkerung gegeben. Die Ermittlungen dauern an, so seien die gesicherten Spuren zum Landeskriminalamt weitergeleitet worden.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot am Samstagabend im Einsatz, um Eisbahn und Weihnachtsmarkt zu evakuieren und die Bombe zu suchen - die es, wie berichtet, nicht gab.

Wie viele Menschen von dem Gelände rund um Eisbahn und Rodelhütte evakuiert werden mussten, kann die Polizei nicht mit Bestimmtheit sagen. Zwischen 500 und 1000 Besucher sind an solch einem Abend auf dem Marktplatz, weiß Tim Weyer aus Erfahrung. Für sie alle hieß es am Samstag: Schluss mit lustig. Und was ist mit den Gastronomen - bleiben sie auf ihren Kosten sitzen? An den Glühweinständen und unten in der Rodelhütte werde sofort kassiert, so Weyer. „Und oben sind angemeldete Gruppen - sodass es Ansprechpartner gibt, falls Rechnungen nicht bezahlt wurden.“

Tatsächlich, sagt Julian Weiß, Betreiber der Rodelhütte an der Eisbahn, seien am nächsten Tag Gäste gekommen und hätten ihre offenstehenden Rechnungen beglichen. Für die „extreme Umsatzeinbuße“ an diesem besucherstarken Abend komme jedoch niemand auf, „die müssen wir selbst tragen“.

Ausführliche Berichterstattung in der Freitagsausgabe der DZ (Print und E-Paper).