Dülmen. Rettungskräfte fanden am Dienstagabend,17.25 Uhr, einen 86-jährigen Mann leblos in seiner Wohnung in Dülmen. Sie waren durch einen Hinweis aus dem privaten Umfeld des Dülmeners von einer möglichen hilflosen Lage des 86-Jährigen ausgegangen und suchten daraufhin die Wohnung auf. Dort trafen sie auch die gleichaltrige Ehefrau an.

Von Claudia Marcy