Gewaltsamer Tod zu Weihnachten

Die Rettungssanitäter konnten in der Innenstadt-Wohnung des Dülmener Ehepaares gegen 17.25 Uhr allerdings auch nur noch den Tod des Mannes feststellen und zogen aufgrund der außergewöhnlichen Umstände sofort die Polizei hinzu. Denn so wie der Mann vor ihnen lag, und auch aufgrund des Verletzungsbildes, zweifelten die Sanitäter an einer natürlichen Todesursache. Zweifel, die sich nach dem Eintreffen der Polizei erhärten sollten.

Auch für Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt, der die Ermittlungen inzwischen leitet, steht fest: Der Dülmener wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. „Die Situation in der Wohnung deutete schnell darauf hin, dass der Tod des Mannes nicht auf eine natürliche Ursache zurückzuführen ist, sondern möglicherweise durch Gewalteinwirkung von außen herbeigeführt wurde“, erläutert er. Außer der gleichaltrigen Ehefrau und ihrem mutmaßlichen Opfer habe sich niemand sonst in der Wohnung befunden. „Es gibt nach unseren Ermittlungen auch keinerlei Hinweise auf einen Einbruch in die Wohnung“, ergänzt Botzenhardt gegenüber unserer Zeitung.

Noch am Tag des Auffindens untersuchte die Rechtsmedizin den verstorbenen Mann. Zunächst in dessen Wohnung. „Es sieht derzeit danach aus, als wenn die Tat erst unmittelbar vor der Alarmierung des Rettungsdienstes stattgefunden hat“, erklärt Botzenhardt weiter.

Die 86-jährige Ehefrau des Verstorbenen befindet sich seit dem ersten Weihnachtsfeiertag - also dem Tag der Tat - in einer psychiatrischen Klinik. Der Leichnam des 86-Jährigen wurde am Mittwoch im Institut für Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Münster obduziert. Als Todesursache stellten die Rechtsmediziner dort massive stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Körper des 86-Jährigen fest. Noch steht allerdings nicht fest, ob der Mann mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen wurde, oder ob letztlich die Fußtritte und Faustschläge, die ihn trafen, ursächlich für seinen Tod waren.

Beim Polizeipräsidium in Münster ist inzwischen eine Mordkommission unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Heiner Olthuis eingerichtet worden. „Wir ermitteln wegen des Verdachts des Totschlages gegen die 86-jährige Ehefrau des Toten“, erklärt der Leiter der Mordkommission.

Inwieweit die tatverdächtige Ehefrau für ihre Tat auch schuldfähig wäre, steht derzeit noch nicht fest. Sie selbst hat in einer ersten Vernehmung vor Ort erklärt, dass sie ihren Mann nicht erschlagen habe, und dass sie sich selbst nicht erklären könne, was geschehen sei.

Ein Schwerpunkt der Ermittlungen wird darin liegen, die psychische Verfassung der Beschuldigten zur Tatzeit und die genauen Hintergründe der Tat zu klären. Die Kriminalpolizei setzt darauf, dass die Vernehmung der Haupttatverdächtigen in den nächsten Tagen weitere Klarheit bringen wird. Die Frage, in welchem Verhältnis die Eheleute zueinander standen und ob es in der Vergangenheit Anzeichen auf häusliche Gewalt gegeben hat, kann noch nicht beantwortet werden.