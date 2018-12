Zehn Loren unter der Leitung von Gerhard Queens und neun Bläser der Stadtkapelle unter der Leitung von Georg Wenzel hatten sich am Heiligen Abend um 13 Uhr zum Weihnachtskonzert in der Kapelle des Krankenhauses eingefunden.

Bereits um 10 Uhr hatte Rudi Kissenkötter als Solist dem Küchenteam des Heilig-Geist-Stiftes ein musikalisches Dankeschön-Gastspiel gegeben, um dann gemeinsam mit dem Ensemble in der Blumensiedlung aufzutreten. Nach dem Konzert im Krankenhaus ging es für den 82-Jährigen nochmals zum Heilig-Geist-Stift, dieses Mal aber mit dem neunköpfigen Ensemble.

„Wir spielen dort auf zwölf Stationen, um die Bewohner musikalisch auf Weihnachten einzustimmen. Und danach bin ich wirklich geschafft“, schildert Kissenkötter sein Programm und lacht. „Spätestens um 17 Uhr beginnt auch für mich im Kreise der Familie beim traditionellen Fondue der ruhige Teil des Tages.

Für die rund 60 Besucher in der Kapelle des Krankenhauses und die Patienten, die in ihren Zimmern dem Konzert per Live-Übertragung beiwohnen konnten, hatten die beiden Musikvereinigungen ein ansprechendes Programm zusammengestellt.

