Dritte Generation sitzt am Steuer

Aber 2009 beschlossen Daniela und ihr Mann Werner Fromme dann doch: „Werner macht die Ausbildung zum Fahrlehrer und wagt den Schritt in eine neue Zukunft.“ Heute leitet sie das fünfköpfige Büroteam, welches an sechs Tagen in Dülmen und zwei Tagen in Hausdülmen Sprechzeiten und Beratung anbietet.

Werner Fromme arbeitet als angestellter Fahrlehrer bei Potjans und organisiert das sechsköpfige Fahrlehrerteam. „Wir wollen die Fahrschule mit neuen Ideen und Konzepten in die Zukunft steuern“, begründet der 67-jährige Vater den Wechsel in der Unternehmensleitung.

Ausführliche Berichterstattung über den Generationswechsel in der Fahrschule Potjans in der Donnerstagsausgabe der DZ auf der Seite Wirtschaft in Dülmen.