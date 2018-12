Gegen 20.45 Uhr ging am Samstag ein Hinweis bei der Polizei ein, dass im Dülmener Stadtzentrum - genauer gesagt auf der Eisbahn - am Abend eine Bombe hochgehen würde. Inzwischen steht fest: Der Anrufer meldete sich aus der Telefonzelle vor der ehemaligen Postfiliale an der Lüdinghauser Straße. Sofort evakuierte die Polizei Eisbahn, Rodelhütte und den Weihnachtsmarkt und ließ auch Anwohner nicht mehr in den inneren Stadtkern hinein. Derzeit durchsucht die Polizei das gesamte Areal großräumig nach Sprengstoff. "Natürlich wissen wir nicht, wer oder was hinter dieser Drohung steckt. Aber wir müssen diese Gefahrenlage sehr ernst nehmen und haben deshalb zu dem Mittel der vollständigen Absperrung der Innenstadt gegriffen", erklärt Polizeisprecher Rolf Werenbeck-Ueding auf DZ-Anfrage.

Inzwischen werden die Beamten bei ihrer Suche von einem speziell ausgebildeten Sprengstoff-Hund unterstützt. Auch zwei Stunden nach der Alarmierung ist trotz intensiver Suche keine Bombe gefunden worden. Doch auch wenn keine Bombe gelegt worden sein sollte: Falls der anonyme Anrufer ermittelt werden kann, steckt er in erheblichen Schwierigkeiten. So wird die Störung des öffentlichen Friedens mit bis zu drei Jahren Haft bestraft. Außerdem wird der Täter die Kosten für den - letztlich dann unnötigen - Einsatz der zahlreichen Polizeibeamten tragen müssen.

Die Polizei bittet, Zeugen, die den Anrufer in der Telefonzelle vor der ehemaligen Postfiliale an der Lüdinghauser Straße gegen 20.45 Uhr gesehen haben, sich dringend zu melden. Die Nummer der Polizei: Tel. 02541/140

Die Dülmener Zeitung wird fortlaufend berichten.