Gegen 20.45 Uhr ging am Samstag ein Hinweis bei der Polizei ein, dass im Dülmener Stadtzentrum - genauer gesagt auf der Eisbahn - am Abend eine Bombe hochgehen würde. Sofort evakuierte die Polizei Eisbahn, Rodelhütte und den Weihnachtsmarkt und ließ auch Anwohner nicht mehr in den inneren Stadtkern hinein. Derzeit durchsucht die Polizei das gesamte Areal großräumig nach Sprengstoff und hat auch bereits Sprengstoffhunde angefordert. "Natürlich wissen wir nicht, wer oder was hinter dieser Drohung steckt. Aber wir müssen diese Gefahrenlage sehr ernst nehmen und haben deshalb zu dem Mittel der vollständigen Absperrung der Innenstadt gegriffen", erklärt Polizeisprecher Rolf Werenbeck-Ueding auf DZ-Anfrage. Die Dülmener Zeitung wird fortlaufend berichten.