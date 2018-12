Ein Emmerick-Haus für Indien

Als Generaloberin Schwester Stella und Schwester Regina 2017 Dülmen besuchten, beteten sie am Grab von Schwester Anna Katharina. „Dadurch waren sie über die Selige informiert, die die Wundmale Christi trug und in Visionen über das Leben Jesu und seiner Mutter Maria berichtete“, erinnert sich Amshoff an den Besuch.

Um die enge Verbindung zwischen der Dülmener Gruppe, Schwester Priscilla und den „Helpers of Mary“ zu dokumentieren und zu stärken, wurde das neue Haus in Ambapani „Blessed Anne Catherine Convent“ genannt. Gerne war die Andheri-Hilfe Dülmen bereit, die neue Sozialstation aus Spendenmitteln zu finanzieren.

Auch der Dülmener Emmerick-Bund unterstützt die enge Verbindung zwischen der Seligen und der Sozialstation in Indien: „Wir haben eine Reproduktion des Emmerick-Porträts der Malerin Anna Maria von Oer aus dem Jahr 1895 nach Indien geschickt“, sagt Angela Pund vom Emmerick-Bund. Das Original verbleibt in der Emmerick-Gedenkstätte in Heilig Kreuz.

Den Stein ins Rollen brachte Bernd Schmitz, Vorsitzender der Andheri-Hilfe Dülmen und zugleich Mitglied im Emmerick-Bund. In einem Gespräch teilte er Pfarrer Peter Nienhaus, dem Vorsitzenden des Emmerick-Bundes mit, dass Anna Katharina Emmerick die Namengeberin der neuen Sozialstation in Indien und des dort lebenden Konvents werden würde. Nienhaus unterstützte die Idee sofort:

„Zwei Vereine, die ihre Wurzeln in Dülmen haben, ehrenamtlich engagiert und auf Spendengelder angewiesen sind, finden über Emmerick zusammen, um gemeinsam ein Projekt in Indien zu unterstützen.“

Ausführliche Berichterstattung in der Heiligabend-Ausgabe der DZ (Print und E-Paper).