Dülmen. Ein paar unentwegte Jugendliche ließen sich auch vom Dauerregen am Freitagmorgen nicht abhalten und drehten ihre Runden auf der neuen Skateranlage an der Nordlandwehr. Die offizielle Eröffnung der Anlage fiel aufgrund des Wetters kurz aus, eine ausführliche soll bei besseren Witterungsbedingungen nachgeholt werden, so Beigeordneter Christoph Noelke.

Von Patrick Hülsheger