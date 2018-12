Himmlisches Licht für das Emmerick-Grab

Das erzählten sich zumindest die Dülmener während der Bauzeit, berichtet Pfarrer Peter Nienhaus schmunzelnd - und natürlich sei diese Anekdote völliger Unfug gewesen. Architekt Dominikus Böhm wusste von Anfang an sehr genau, wo er in Heilig Kreuz seine Fenster haben wollte. Denn das Licht im Kirchenraum sollte bewusst von oben, symbolisch vom Himmel her, kommen.

Symbolisch, dieser Begriff fällt häufiger beim Rundgang mit dem Pfarrer durch die Heilig-Kreuz-Kirche. Hier gibt es nur wenig Kunst an den Wänden, keine Nischen mit versteckten Heiligenfiguren. Sondern einen großen Raum mit weißen Wänden - allerdings nur auf den ersten Blick.

Auch Nienhaus spricht von einer „Ein-Raum-Kirche“, gebaut als Wallfahrts- und Prozessionskirche. Seit 17 Jahren ist er hier als Seelsorger tätig. Doch bereits vorher war er für ein Jahr Diakon in der Gemeinde. „Die Kirche hat mich damals mit ihrer Nüchternheit überrascht, aber nicht im negativen Sinne“, erinnert er sich. „Der Raum ist so majestätisch und hell. Heilig Kreuz ist definitiv keine Kirche für Kinkerlitzchen.“ Mit der Zeit habe er sich immer mehr mit der besonderen Architektur identifizieren können. „Ich mag es nicht, wenn eine Kirche so zugestellt ist“ - und das ist in Heilig Kreuz definitiv nicht der Fall.

