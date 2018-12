„Dadurch, dass diesmal niemand aus dem Amt heraus antritt, haben wir uns überlegt: Wie können wir als CDU den besten Kandidaten für Dülmen finden?“, erklärt der Stadtverbandsvorsitzende, Markus Brambrink.

Und so habe die Union beschlossen: Diesmal soll der Kandidat nicht von einem engen Führungszirkel auserkoren und vorgestellt werden, sondern in einem offenen Wettbewerb durch die CDU-Mitglieder bestimmt werden. „Ich glaube schon, dass die Position des Dülmener Bürgermeisters so interessant ist, dass wir mit vielen qualifizierten Kandidaten rechnen dürfen“, erklärt Brambrink im DZ-Gespräch.

Was der neue Bürgermeister mitbringen muss, sind Bürgernähe, Verantwortungsbewusstsein, Führungserfahrung und unternehmerisches Denken. Und er sollte bereit sein, seinen Wohnsitz in Dülmen zu nehmen. „Aber wir haben das Anforderungsprofil bewusst nicht so ganz eng gefasst“, erläutert Brambrink.

So wird zwar die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der CDU gefordert. Nicht aber die Parteizugehörigkeit. Und ob der Kandidat ein Jurist sein soll oder ein erfahrener Verwaltungsprofi? Bleibt ebenso offen. „Wir sind überzeugt davon, dass unsere Parteifreunde unter den Kandidaten den geeignetsten herausfinden werden“, gibt Brambrink sich optimistisch.

