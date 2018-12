Keine Knuddeltiere unterm Baum

„Bei Hunden müssen sich Hund und der zukünftige Halter sogar mindestens dreimal bei uns treffen, ehe es grünes Licht gibt.“ Wer sich dann dazu entschließt, ein Tier aufzunehmen, muss eine Gebühr bezahlen, die alle Kosten für die bisherige medizinische Behandlung und das Chippen mit einschließt. Und wenn man im Urlaub seinen Hund mal nicht mitnehmen kann? „Wir bieten auch eine Tierpension für Hunde und Kleintiere an, ist also gar kein Problem“, versichert Jule Kuschel, die derzeit ihre Ausbildung zur Tierpflegerin macht. Eine Ausnahme gibt es allerdings: Katzen können nicht zeitweise im Tierheim aufgenommen werden, das wäre zu kompliziert.

Derzeit ist übrigens nicht allzu viel los in den Hundezwingern und Katzenräumen des Tierheims Dülmen in Lette. „Wir waren jetzt gerade wieder im Fernsehen. bei Tiere suchen ein Zuhause. Einen Hund haben wir sogar nach Rostock vermitteln können“, erklärt Isabel Kalfhaus. Der 16-jährige Jacky, ein Terrier, kommt am heutigen Donnerstag auch noch in gute Hände. „Der bisherige Besitzer ist einfach nicht mehr mit der Pflege fertig geworden“, berichtet Kuschel. Wenn so etwas passiert: Einfach im Tierheim anrufen. „Am besten frühzeitig, dann können wir uns von Anfang an um einen neuen Halter bemühen und dem Tier vielleicht sogar den Zwischenaufenthalt bei uns ersparen“, rät Kuschel.

