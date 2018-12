Diebe stiegen zweimal in die Kleine Auszeit ein

Dülmen. Ulrike Sandkühler ist fix und fertig. Innerhalb weniger Wochen wurde in ihr Café Kleine Auszeit in der Nacht zu Mittwoch bereits zum zweiten Mal eingebrochen. „Es fehlt auf jeden Fall ein iPad und eine Alexa-Box“, überschlägt sie grob. Genauer kann sie noch nicht sagen, was die ungebetenen Gäste mitgenommen haben.