Sie sind Initiatorin, Herausgeberin und Mitautorin des Buches, in dem Dülmener ihre Erinnerungen an ihre Stadt schildern. Können Sie Ihr Gefühl beschreiben, als Sie das Buch, in dem so viel Arbeit steckt, das erste Mal in der Hand hielten?

Dolores Tannwitz: Es war ein erhebendes Gefühl, denn dieses Projekt trug ich schon viele Jahre mit mir herum. Nun hat es sich perfekt gefügt, zum richtigen Zeitpunkt. Und auch, dass das Buch trotz nerviger Wartezeiten noch vor Weihnachten auf dem Markt war.

Sie haben aus dem Buch schon öffentlich vorgelesen. Wie waren die ersten Reaktionen?

Tannwitz: Es kam sehr gut an bei den Zuhörern. Ich musste ja vom Blatt lesen, denn die erstbestellten Ansichtsexemplare hatten sich um gut 14 Tage verspätet. Die Lesung im ehemaligen Residenz-Kino (Intermezzo/Residenz) hatte was. Fritz Pietz gab uns die Gelegenheit, im Rahmen seiner Ausstellung hier mitzuwirken. So habe ich unter anderem den Text über die Kinos in Dülmen ausgewählt: nachzulesen im Buch.

Wozu regt das Buch an - zum Nachdenken über Dülmen oder eher zum Wiedererkennen?

Tannwitz: Wozu das Buch anregt, das ist sicherlich individuell zu sehen. Von einem kürzlich zugezogenen Dülmener hieß es: Es beschreibt „unsere“ Zeit, egal wo man gelebt hat und aufgewachsen ist. Es gab und gibt auf jeden Fall interessante Diskussionen mit viel Nostalgie.

Sie haben als Herausgeberin alle Texte gelesen, die eingereicht wurden. Was hat Sie überrascht, was haben Sie über Dülmen gelernt?

Tannwitz: Wirklich überrascht haben mich die roten Fäden, die wie von Zauberhand zueinanderfanden und das große Ganze bilden. Die Zeit war reif für dieses Buch. Besonders erstaunlich war für mich, dass fast gleichzeitig der Roman eines ehemaligen Mitschülers unter dem Titel „Salomon ruft“ erschienen ist, der die verborgene Schulgeschichte und eine jüdische Familien-schichte in einer Kleinstadt namens „Dolmund“ angesiedelt hat. Zwei Auszüge daraus sind in das große Erinnerungsbuch eingegangen.

