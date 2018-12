Neben den Abfahrtszeiten findet sich in dem grün-weißen Faltplan auch das Liniennetz mit der Haltestellenübersicht. Ab sofort liegt der Bürgerbus-Fahrplan aus im Bürgerbüro, in der Infothek, bei Geldinstituten und in der Geschäftsstelle der Dülmener Zeitung. Der Fahrpreis innerhalb der Ortsteile beträgt ein Euro, von Merfeld oder Hausdülmen nach Dülmen oder in Gegenrichtung 1,50 Euro sowie von Merfeld nach Hausdülmen zwei Euro.