Pure Winter-Romantik

Bestens organisiert ist der Ordnungsdienst auf dem Parkplatz, wo sich neben vielen einheimischen Fahrzeugen auch Kennzeichen aus Recklinghausen und Bochum finden. Geleitet werden die Besucher dann von Lichtbändern bis auf das Marktgelände, oder sie fahren mit dem Shuttlebus direkt bis zum Eingang.

Carlo ist mit seinen Eltern aus Olfen gekommen und hat nur Augen für den umfangreichen Wagenpark auf der kindgerechten Bobbycar-Strecke. In der Mehrzahl sind es Familien, die das vorweihnachtliche Vergnügen in Visbeck genießen, und während die sich bei Grünkohl, Fischspezialitäten und warmen Getränken stärken, haben sie den Nachwuchs auf der Strohballen-Hüpfburg ständig im Blick.

Arbeitsteilig geht es am Stand des Zucht-, Reit- und Fahrvereins Buldern zu, denn hier verkaufen die Eltern die selbst gebastelten Produkte des Reiter-Nachwuchses, wobei der Erlös in die Jugendkasse fließt. Natürlich können neben hölzernen Steckenpferden am Reiterstand auch Pferdeleckerlies erworben werden.

