„Das Gesicht“ geht in Ruhestand

Merfeld. Nach mehr als 27 Jahren im Dienst als Pfarrsekretärin in St. Antonius in Merfeld wurde Maria Frerick am Wochenende herzlich von vielen Weggefährten verabschiedet. An Ihrem letzten Arbeitstag am Donnerstagmittag überraschten Sie alle Kolleginnen und Mitarbeiter aus St. Antonius, dem Pfarrsekreariat von St. Viktor und dem Seelsorgeteam um Pfarrer Markus Trautmann mit einem großen Blumenstrauß an ihrer Wirkungsstätte im Pfarrbüro.

Von Dülmener Zeitung