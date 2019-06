Vom schönen Seehotel direkt am Plauer See gelangte die Gruppe an vier Tagen zu den verschiedensten Regionen, um durch den Nationalpark zu radeln und eine Schifffahrt zu unternehmen. Die Dörfer westlich der Müritz wurden erreicht wie das hübsche Schloss Klink (Foto). Es ging vorbei an kleinen Orten mit Promenaden, gemütlichen Fischerhäfen mit Räuchereien und Gastronomie, über Naturcampingplätze und vorbei an alten Villen und Schlösschen, durch Wälder und vorbei an blühenden Feldern. Die Teilnehmer genossen bei guter Führung und schönem Wetter eine vor allem naturnahe Reise.