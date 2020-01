Zum Beispiel wollte ein Schüler wissen, was ihm dort am meisten gefiele, worauf er mit der Vielfältigkeit antwortete. Die Klasse war sehr interessiert und wissbegierig. Die Mädchen und Jungen können die Zeitung noch bis Ende der Woche in der Schule lesen. Heute besuchen die Schüler zudem noch den Aschendorff Verlag in Münster, wo die Dülmener Zeitung gedruckt wird.